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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 121 kişiye para cezası uygulandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 121 kişiye para cezası uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 121 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 8 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasına ilişkin kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 1700 iş yeri ve 3 bin 840 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde "karantina" kuralını ihlal eden 33 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye, "sosyal mesafe" kuralına riayet etmeyen 58 kişiye, seyahat izni olmadan yolculuk yapan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 8 aranan kişi yakalandı, izin verilen çalışma saatlerine uymayan iki iş yerine de idari para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
İdari para cezası Kocaeli koronavirüs tedbirleri

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