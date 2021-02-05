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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 291 kişiye para cezası verildi

05.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 291 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1061 iş yeri ve 18 bin 997 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina tedbirlerine uymayan 2, maske takmayan 103, yasaklanan yerde sigara içen 41 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 145 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli yakalandı, 1819 araç denetlendi.

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