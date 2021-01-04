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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 321 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.01.2021 00:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 321 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 321 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 690 iş yeri denetlendi, 12 bin 166 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 1, maske takmayan 50, yasaklı yerlerde sigara içen 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 252, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında ise 860 araç denetlendi.

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