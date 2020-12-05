Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 325 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1359 iş yeri denetlendi, 18 bin 605 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 13, maske takmayan 178, sosyal mesafeye uymayan 15, yasaklanan yerlerde sigara içen 41, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 78 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

