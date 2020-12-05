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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.12.2020 01:08 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 325 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1359 iş yeri denetlendi, 18 bin 605 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 13, maske takmayan 178, sosyal mesafeye uymayan 15, yasaklanan yerlerde sigara içen 41, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 78 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Şifa Eczanesi
Kandira
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Ersin Eczanesi
Basiskele
Esin Eczanesi
Izmit
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Cayirova
Yaşam Eczanesi
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