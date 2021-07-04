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Kocaeli'de kumar oynayan 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

04.07.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kumar oynayan 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal eden 21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, kumarda kullanılan malzeme ve paralara el koydu. İşletmede 21 kişinin maske ve mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığı belirlendi.

İşletme sahibi ile oyun oynayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Öte yandan, bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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