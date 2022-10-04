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Kocaeli'de lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı

04.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'nde lise öğrencileri A.M. ile M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. tarafından bıçaklandığı iddia edilen A.M, sırtından ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan A.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli M.O. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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