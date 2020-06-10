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Kocaeli’de öğrencilere psikososyal destek veriliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.06.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen “Ara’da Bir Görüşelim” uygulaması ile YKS ve LGS sınavlarına hazırlık yapan gençlere psikososyal destek verilecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla beraber birçok yenilik yaparak vatandaşlara en üst düzeyde destek olmaya devam ediyor.

Kocaeli’de öğrencilere psikososyal destek veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen “Ara’da Bir Görüşelim” uygulaması ile YKS ve LGS sınavlarına hazırlık yapan gençlere psikososyal destek verilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla beraber birçok yenilik yaparak vatandaşlara en üst düzeyde destek olmaya devam ediyor. Ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise gençler için yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Son olarak Kılavuz Gençlik yazılım geliştirme birimi YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan gençler için “Ara’da Bir Görüşelim” uygulaması geliştirdi. Uygulamayla gençlere online olarak psikososyal destek verilmesi amaçlanıyor. “Ara’da Bir Görüşelim” uygulamasıyla gençlerin sınav kaygısını azaltmayı amaçlıyor. Öğrenciler psikososyal yönden desteklenirken özelikle sınavlarla ilgili oluşabilecek soru işaretlerinin minimum seviye çekilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Mart ayından bu yana vaktinin büyük kısmını evde geçiren ve sınavlara hazırlanan gençlere psikososyal destekler sağlanacak. Planlamayla gençlerin pandemi döneminde kaybettiği motivasyonun geri kazandırılması hedefleniyor.
Gençlik PDR merkezlerinde görevli rehberlik öğretmenleri tarafından grup ve bireysel olarak verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sınav sürecinde Kocaeli genelindeki tüm gençlere verilecek. PDR çalışmaları kapsamında başlıca diğer konular ise sınav kaygısın azaltma, stresle baş etme, sağlıklı yaşam, psikososyal destek programları olacak. Bu sayede öğrencilerin sınavlarda adaptasyon problemi yaşamaması hedefleniyor.
Kocaeli genelinde sınavlara hazırlanan gençleri yalnız bırakmamakla beraber geliştirilen uygulamayla sınav stresinin de azaltılması amaçlanıyor. Gençler uzman psikologlardan “Ara’da Bir Görüşelim” uygulaması ile randevu alabilecek. Randevu oluşturulduktan sonra ise tercihe göre farklı sistemler üzerinden görüşme sağlanacak. Uygulamadan Akademi Lise ve Bilgievleri öğrencilerinin yanı sıra, Kocaeli’de eğitim gören ve sınavlara hazırlanan gençler yararlanabilecek.

Kocaeli’de öğrencilere psikososyal destek veriliyor

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