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Kocaeli’de P plaka ihalesine yoğun katılım

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kapalı zarf usulüyle gerçekleşen 250 yeni P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararla Kocaeli genelinde kullanılmak üzere 250 adet yeni P plaka ihalesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kapalı zarf usulüyle gerçekleşen 250 yeni P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararla Kocaeli genelinde kullanılmak üzere 250 adet yeni P plaka ihalesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti. İhale yeni normalleşme tedbirleri kapsamında yapıldı.
Covid-19 salgını nedeniyle ihaleye katılan vatandaşların ateşleri ölçüldü. Maskesi olmayan vatandaşlar ihale salonuna alınmadı. Salgın nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeleri koruması için 3 ayrı noktaya LED ekranlar kuruldu. Vatandaşların bir kısmı ihaleyi dışarıdan takip etti.
Muhammen bedeli 256 bin lira olan P plakanın ihalesine katılım yüksek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında yapılan ihalede UKOME kurul üyelerinin tamamı yer aldı. 250 P plakanın satışının yapıldığı ihaleye 434’ü esnaf, 129’u ise şirket olmak üzere 563 talepli katılım gösterdi. Yapılan ilk incelemelerde 48 dosyada evrak eksikliği tespit edildi.

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