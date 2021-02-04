Kocaeli'de polise rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 31 yıl hapis cezasıyla aranan ve parti verdiği villada yakalanan hükümlünün polise rüşvet teklif ettiği anların ses kaydı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçen hafta Bayramoğlu Mahallesi'nde parti yapıldığı ihbar edilen lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı Orhan K. daha sonra tutuklanmıştı.

Aranan hükümlünün polise rüşvet teklifinin ses kayıtları da ortaya çıktı.

Söz konusu ses kaydında Orhan K. polis aracıyla emniyete götürüldüğü sırada, şu ifadelerle rüşvet teklif ediyor:

"Ağabey terörist değilim, hırsızlık etmedim, tecavüz suçum yok, uyuşturucu yok, bir tek banka. Ne olur, kurban olayım. 300 bin artı tekneyi vereceğim ağabey. Evladıma yazık, kurban olayım etmeyin. Ağabey bu gece burayı terk ederim. Ağabey 'kaçtı' deyin be. Ağabey bak 300 bin helali hoş olsun. Kredi kartınız var, borçlarınız var. Bütün param o, tekneyi de veririm. Evlatlarım için kurban olayım. Parayı hesaba havale yapayım hemen."

Polis memuru ise rüşvet teklif eden Orhan K'ye, "Orhan o parayı belki biz kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz." yanıtını veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Bayramoğlu Mahallesi'nde parti yapıldığı ihbar edilen lüks villaya operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, "resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan K. gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

