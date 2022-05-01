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Kocaeli'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

01.05.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi.

İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Programda, Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Bu sırada kabirlerin başındaki şehit yakınlarıyla sohbet eden katılımcılar, bayramlarını tebrik etti.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada akan kanın, mağduriyetlerin ve gözyaşının son bulmasını temenni etti.

Ramazanın en güzel şekilde idrak edilebilmesi için "yardımlaşma ve dayanışma ayı" temasıyla Valilik başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal yardımları, diğer destekleri vatandaşların onurlarını incitmeden gerçekleştirdiğini anlatan Yavuz, kentteki tüm yetimlere bayramlık alındığını söyledi.

Yavuz, bayramın kentte huzur ve güven içinde geçmesi için tüm kurum, kuruluşlarca tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Bayramlar sevinç günleri. Trafiğe çıkıldığında da hepimizin arzusu, en kısa sürede sevdiklerimize kavuşmak. Ama bu acelecilik zaman zaman can ve mal kayıplarına sebebiyet verebiliyor. O açıdan özellikle trafiğe çıkacak vatandaşlarımıza son derece dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini mutlaka bağlamalarını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün de şehitler için dua ederek bir kez daha onlara minnet ve şükranlarını sunduklarını dile getiren Yavuz, onlara layık olmayı Allah'tan niyaz etti.

Vali Yavuz, gazilere de minnet ve şükran duygularını ileterek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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Ramazan Bayramı Kocaeli

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Öğle
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Akşam
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