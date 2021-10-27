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Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılacak konut projesinde hak sahipleri belirlendi

27.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılacak konut projesinde hak sahipleri belirlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlık çalışanları için inşa edilecek 502 daireden oluşan Sağlıkkent Konutları'nda hak sahipleri noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sekapark'ta bir restoranda düzenlenen törende konuşan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına konut müjdesini verdiğini anımsattı.

Büyükakın talimatıyla hemen harekete geçtiklerini aktaran Gündoğdu şunları kaydetti:

"Kocaeli il sınırları içinde müsait olan arsalara baktık. Şehir merkezine yakın, sağlık çalışanlarına yakışır yer olmasını istedik. Kartepe'de 36 dönüm arazi bulduk. Projeleri çizildi. Konutların en çok ihtiyacı olanlara verilmesini istedik. Bunun için kredi görüşmeleri yaparak kredi faizlerini çok indirdik. 502 konutumuz için çekiliş gerçekleştiriyoruz. Kurada ismi çıkmayanların tamamını yedek listeye alacağız. İsimler belli olduktan sonra ihale sürecimiz var. 23 Kasım'da ihale yapacağız. İhaleyi alacak firma, 18 ayda konutları tamamlayarak teslim edecek. Şimdiden hayırlı olsun. Konutlarda çok güzel yuvalar kurmanızı diliyorum."

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da salgın nedeniyle kendilerine destek veren Büyükakın ve çalışanlarına teşekkür etti.

Aşılamada yüzde 75'i bulup mavi kategoriye geçtiklerini aktaran Pehlevan, "Bu yetmez, mutlaka eksik dozlarımızı da yaptırmamız lazım. Tedbirleri bırakmamalıyız." ifadesini kullandı.

Kent Konut Pazarlama Müdürü Adem Demir ise konutlarla ilgili teknik bilgi verdi.

Daha sonra konutlar için başvuruda bulunan 782 kişi arasında gerçekleştirilen çekilişle hak sahipleri belirlendi.

Noter huzurunda düzenlenen kura törenine Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, daire başkanları, Kent Konut yetkilileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Büyükşehir Belediyesince 18 ayda teslim edilmesi planlanan, fiyatları 255 ile 528 bin lira arasında değişen konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak.

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