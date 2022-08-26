Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehidin park halindeki motosikletinin tekerini çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ilçede, Şehit Jandarma Komando Selçuk Gökdağ'dan yadigar kalan motosikletin arka tekerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayın şüphelisi E.Y'yi Derince ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz