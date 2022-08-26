YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı

Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı

26.08.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı

Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehidin park halindeki motosikletinin tekerini çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ilçede, Şehit Jandarma Komando Selçuk Gökdağ'dan yadigar kalan motosikletin arka tekerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayın şüphelisi E.Y'yi Derince ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildiKocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi
Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildiBaraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi
GÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıGÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
şehit Kocaeli İzmit motosiklet tekerlek

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:51
Yatsı
21:16
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.