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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

19.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, tabancayla Emrah Akkuş (28) ve M.C'ye (28) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, M.C'yi de Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Akkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan M.C. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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cinayet İzmit silahlı kavga

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