Kocaeli'de sulama göletine giren Suriyeli çocuk boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sulama göletine giren 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Mevlana Mahallesi Beylik Dağı Millet Ormanı içinde bulunan sulama göletine kardeşiyle birlikte telleri aşarak giren Hüseyin El Abdullah, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekibinin çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayı haber alarak gölete giden çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Kirman Çiftlik isimli vatandaş, dolaşmak için geldiği bölgede gölette çırpınan birini gördüğünü belirterek, "Koştum ama teli geçemedim. Emniyet ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdim." dedi.

