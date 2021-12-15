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Kocaeli'de, terör örgütü üyesi yakalandı

15.12.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, terör örgütü üyesi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi çalışmaları kapsamında, bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

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Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:10
Öğle
13:00
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Güngör Eczanesi
Izmit
İzmit Eczanesi
Izmit
Kadıköy Eczanesi
Izmit
Kuruçesme Merkez Eczanesi
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