Kocaeli'de, terör örgütü üyesi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi çalışmaları kapsamında, bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 1 şüpheliyi yakaladı.
Açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.
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