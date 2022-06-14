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Kocaeli'de toz boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

14.06.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de toz boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de toz boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toz boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı yolunda elektrostatik toz boya üreten bir fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevler fabrikanın çatısını sardı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında hasar meydana geldi.

Kocaeli'de toz boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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