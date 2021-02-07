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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

07.02.2021 00:03 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Sedat Ö. idaresindeki 41 AGB 527 plakalı otomobil, Hatipköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Halil Y'nin kullandığı 42 PF 583 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Sedat Ö. ve yanındaki Ahmet D. (24) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sedat Ö. Kocaeli Devlet, Ahmet D. ise Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Ahmet D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yolun Ankara istikametinde trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesinin ardından tüm şeritler tekrar ulaşıma açıldı.

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