Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen trafik polisi Fatih Kara için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki törende, şehit Kara'nın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törene katılan Vali Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve diğer ilgililer; şehidin babası Nusret, annesi Nevin, eşi Ebru Kara ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptığını belirterek, bu uğurda büyük fedakarlıklar ortaya koyduğunu söyledi.

Birçok alanda emniyet teşkilatının görev yaptığını ifade eden Aksoy, pandemi sürecinde de teşkilatın özveriyle çalıştığını kaydetti.

Aksoy, trafik hizmetleri personelinin kazaların en aza indirilmesi için faaliyetler yürüttüğünü dile getirerek, "Böyle bir çalışma sırasında polis memuru arkadaşımız maalesef bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı, ciddi bir uğraş verildi ama Allah'ın takdiri kendisini dün gece kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına sabır diliyorum. Şehitlik mertebesine ulaşan tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.