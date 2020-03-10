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Kocaeli’de ulaşım ağı 292 araca ulaştı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi ulaşım hizmeti almaları hedefiyle ulaşımda kullanılan araç sayısı 292’ye çıkarıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, seferlerine Pazartesi itibarıyla başladığı 4 yeni hat, 292 araçla kendi rekorunu kırdı.

Kocaeli’de ulaşım ağı 292 araca ulaştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi ulaşım hizmeti almaları hedefiyle ulaşımda kullanılan araç sayısı 292’ye çıkarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, seferlerine Pazartesi itibarıyla başladığı 4 yeni hat, 292 araçla kendi rekorunu kırdı. UlaşımPark, 5 No’lu kooperatifle ortak çalışacağı 23, 33, 82 ve 126 numaralı hatta vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor. 9 Mart Pazartesi itibariyle ulaşım hizmetine başlayan yeni hatları kullanan vatandaşlar 153 Çağrı Merkezine ve Ulaşımpark yolcu ilişkileri birimini arayarak araçların hızlı ve güvenli olmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kocaeli’de ulaşım ağı 292 araca ulaştı

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İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:16
İkindi
16:31
Akşam
19:08
Yatsı
20:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Nazar Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Ece Eczanesi
Derince
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Alkan Eczanesi
Kandira
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