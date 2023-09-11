Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele'de uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin 78 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 10 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si haklarında adli işlem yapılarak salıverildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, İ.H, V.K, S.Y. ve S.S.U. tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

