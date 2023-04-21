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Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

21.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının bitmesiyle beraber Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu.

Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Kocaeli’de bayram namazı vesilesiyle camilerde yoğunluk yaşandı. Kentin merkezinde bulunan İzmit Fevziye Cami’de de vatandaşlar bayram namazını kılmak için toplandı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar ilk bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Namazdan çıkan tüm vatandaşlara lokum ikram edildi.

“ALLAH BİR DAHA KİMSEYE DEPREM GÖSTERMESİN”

Bayramda deprem bölgesini de unutmadıklarını söyleyen ve oradakiler için Allah’tan yardım istediklerini belirten İdris Kolaylı, “Ne mutlu bizlere bugünleri gösteren Rabb’im. Deprem yaşadık, Allah bir daha kimseye deprem göstermesin. 1999 depremini biz de burada yaşadık. Rabb’im oradakilere yardımcı olsun. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

“ESKİ RAMAZANLARI ÖZLÜYORUZ”

Ersin Aksözek, “İnşallah seneye tekrar nasip olur. Güzel geçti. Ülkemize, milletimize, bütün İslam alemine hayırlı olsun inşallah. Fakat eski Ramazanları da özlüyoruz. Bilhassa gençlerden daha güzel şeyler bekliyoruz” dedi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:06
Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:52
Yatsı
21:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Güney eczanesi
Derince
Şeyma eczanesi
Cayirova
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