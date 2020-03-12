YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, halk sağlığının korunması ve virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan festivali ve bazı planlanan etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc.

Kocaeli’de virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, halk sağlığının korunması ve virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan festivali ve bazı planlanan etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, ilde alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Halk sağlığını korumak amacıyla virüse karşı önleyici tedbirler alındığını ifade eden Büyükakın şöyle konuştu: “Dezenfektasyon işlemiyle ilgili tüm önleyici malzemeler kurumumuz tarafından tedarik edilmiştir. Yaklaşık 10 milyon m2’lik alanı dezenfekte edecek malzeme depolanmıştır. Büyükşehir’e bağlı tramvay ve otobüslerimizde dezenfekte işlemleri düzenli olarak devam etmektedir. Özel halk otobüslerinde de dezenfekte işlemi başlatılmıştır.”
“Halkımızın yoğun olarak kullandığı hizmet binalarımız, otobüs durakları ve terminal gibi alanlarda gerekli tedbirler alınmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde okullarımız ve ibadethanelerde de gerekli dezenfekte işlemleri yapılacaktır. İlimiz dahilinde dezenfekte malzemesiyle ilgili fahiş fiyat uygulaması ve stoklama yapmak isteyenlere karşı Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte zabıta personelimiz düzenli denetlemeler yapmaktadır.
“Sağlık Bakanlığı’mızca virüsün çocuk, engelli ve yaşlılarda etki alanının daha yüksek olduğunun ifade edilmesi üzerine daha önceden yapılması planlanan aşağıdaki etkinlikler iptal edilmiştir. Her yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Kocaeli’nde 41 ülkeden 1000 çocuğumuzu misafir ediyorduk. Bu yıl şenliğimize yabancı ülkelerden çocukların katılımı iptal edilmiştir. Bu kapsamda il dışı gezi programları iptal edilmiştir. Kocaeli Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışmalarımız devam etmektedir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
13:15
İkindi
16:32
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Anıl Eczanesi
Izmit
Neşe Eczanesi
Gebze
Derbent Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu

Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.