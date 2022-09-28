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Kocaeli'de yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

28.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu terör şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu A.C.E.V'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisini edinen polis çalışma gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük terör operasyonu

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