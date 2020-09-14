Kocaeli’de yanan iş makinesi ağaçlık alanı tutuşturdu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanca çalışırken yanmaya başlayan iş makinesinden sıçrayan alevler ağaçlık alanı tutuşturdu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dilovası ilçesi Köseler köyü sapağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hatların altında bakım ve temizlik amaçlı çalışma yapan paletli iş makinesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yanmaya başlayan iş makinesinden sıçrayan alevler kısa sürede ormanlık alana da sirayet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

