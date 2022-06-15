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Kocaeli'de yeni doğan bebeğini öldürdüğü öne sürülen anneye müebbet hapis cezası

15.06.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yeni doğan bebeğini öldürdüğü öne sürülen anneye müebbet hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. ve taraf avukatlarI katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eylemine uyan, kendi çocuğuna karşı eziyet çektirerek "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık M.T. ise suçu isteyerek yapmadığını iddia ederek, "Benim 3 tane daha evladım vardır. Adaletinize sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdiği sanık M.T. hakkında fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileriyle "takdiri indirim" uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

- Olay

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda ikamet eden M.T, 18 Ocak 2021'de sancılarının başlamasının ardından evde doğum yapmış, daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklamıştı.

Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürmüş, yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenmiş, tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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