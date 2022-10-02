YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

02.10.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 3 otomobil ve bir motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgaristan seçimlerine Türkiye'den yüksek katılım bekleniyorBulgaristan seçimlerine Türkiye'den yüksek katılım bekleniyor
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli Kartepe ataevler sağlik

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:55
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:08
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Fırsatınız varken tadını çıkarın... Uzun sürmeyebilir!

Fırsatınız varken tadını çıkarın... Uzun sürmeyebilir!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.