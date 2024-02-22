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Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA AA
22.02.2024 08:19 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki 34 BU 0670 plakalı SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı 41 ABP 812 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 41 J 0331 plakalı özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada 34 BU 0670 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kocaeli halk otobüsü yaralı

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