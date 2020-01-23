Kocaeli'deki "Palu ailesi" davasında mütalaa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu, avukatlar ve tanık Harun Palu ile temsil kayyum olarak atanan Zeynep İncedere katıldı. İncedere'nin, Harun Palu'nun tanıklık yapmasında engel durum olmamasını beyan etmesinin ardından dinlemeye geçildi. Yeminsiz olarak dinlenmesine karar verilen Palu, kızı Meryem kaybolduğunda cezaevinde olduğunu, oğlu Fatih'in ziyaretine geldiğinde ablası Meryem'in gittiğini söylediğini kaydetti. Kızının nereye gittiğini sorduğunu ifade eden Palu, "Oğlum, Meryem'in kayın tarafı Tahnallara gittiğini söyledi ve devamlı ağlıyordu. Diğerlerine sorduğumda da onlar da aynısını söyledi. Bunlar uzun süre dışarıda yattılar, evde kalamadılar. Kendilerinden geçmişlerdi. 2010'da tahliye olunca eşim Hava'ya 'Meryem nerede?' diye sordum. O da damadım Tuncer'in kızımı 25 gün aç bırakıp olaydan bir günce dövdüğünü ve kızımın öldüğünü, Derince 95 Evler mevkisine gömüldüğünü söyledi. Kızıma Tuncer'den başka vuran olmamış. Kim gömdü bilmiyorum. Hava bana bunları anlattı. Daha sonra Hava'yla karakola gidip şikayetçi oldum. O dönemde cenaze arandı ancak ceset bulunamayınca dosya kapatıldı." diye konuştu.

Palu, oğlu Fatih'in daha önceki ziyaretinde ise Meryem'in çok zayıfladığını ve morali bozulmasın diye içeri getirmediklerini söylediğini bildirdi. Bir süre sonra eşi ve çocuklarının dikkati çekici şekilde zayıfladıklarını gördüğünü belirten Palu," Saçma sözler söylüyorlardı. Cinlerden perilerden bahsediyorlardı. Eve yaklaşamadıklarını söylüyorlardı. Cezaevinden çıkınca ailemin bataklık gibi yerde eve benzemeyen harabede yaşadığını gördüm. Tuncer o dönemde huzurevinde yatıyordu. Eşim ve çocuklarım orada yaşıyordu. Cezaevinden çıkınca kızımın gömüldüğü söylenen yere gittim ama bulamadım bölgede farklılık görmedim." ifadesini kullandı. - Cumhuriyet savcısından mütalaa Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000güne kadar adli para cezası verilmesini, diğer tutuklu sanıklar hakkında da "kasten adam öldürmeye yardım etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17'şer yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya ilişkin yazılı savunma vermek için süre istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da mütalaa doğrultusunda sanıkların indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz verilen Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmeyerek, Meryem'i "Tahnalların" öldürdüğünü iddia etti. Tutuklu sanık anne Hava Palu da Tuncer Ustael'e yardım etmediğini ifade ederek, "Meryem'e kötülük yapamam o benim ilk göz ağrım. Tuncer'in yalanlarına inanmayın." dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların yazılı savunma hazırlaması için süre verilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi. - İddianame Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarının yöneltildiği tutuklu sanıklar Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep ediliyor.