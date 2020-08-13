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Kocaelili öğrenci LGS sınavında tüm soruları doğru cevapladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Yolu Yuvacık Bilgievi’nden geçen Burak Bera Özbay, 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığı LGS sınavında tüm soruları cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Hizmetleri Başkanlığına bağlı ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri bu güne kadar birçok öğrencinin hayatına dokundu.

Yolu Yuvacık Bilgievi’nden geçen Burak Bera Özbay, 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığı LGS sınavında tüm soruları cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Hizmetleri Başkanlığına bağlı ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri bu güne kadar birçok öğrencinin hayatına dokundu. Başarısının temelini Yuvacık Bilgievi programlarında atan Burak Bera Özbay, 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığı LGS sınavında tüm soruları cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.
Eğitim hayatının yanı sıra sınav hazırlanırken okuldaki ve Bilgievi’ndeki öğretmenlerinin büyük destek verdiğini aktaran Burak, " LGS sınavı öncesi bir plan oluşturdum. Düzenli bir şekilde sınava hazırlanarak, gün geçtikte hazırladığı çalışma planının seviyesini arttıdım. Çalışma seviyesini artırırken sınav sürecinde yaşanacak yorgunluğu da göz önünde bulundurdum. Böylelikle bu LGS döneminde herhangi bir problem yaşamadım. Akademik eğitimim yanı sıra Bilgievi’nde yapılan sosyal aktiviteleri yapma imkânı buldum. Bunun bana zararı değil faydası oldu" dedi.
Türkiye birincisi olduğunu duyduğunda mutlu olduğunu ve büyük bir sevinç yaşadığını anlatan başarılı öğrenci Özbay, "Okula başladığımda hedefime uygun olarak çalıştım. Bunun da sonucunu aldım. LGS sınavına girecek öğrencilere tavsiyem kendilerini yormadan hazırlık yapmaya başlasınlar. Bazı öğrenciler kendilerine zor bir ders programı hazırlıyor. Sonra da erkenden pes ediyor. Böyle yapmasınlar farklı sorular çözsünler, örnek soruları dikkate alsınlar. Bir de öğretmenlerinin tavsiyelerini dikkat etmeleri lazım" diye konuştu.
Hedefi olan İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleştiğini belirten Burak, "Başarıya giden yolda okul ve Bilgievi benim için yeterliydi. Tercih yaptıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleştim. Büyüyünce hedefim Elektrik Mühendisi olmak. Ayrıca bu başarıyı hayatımın her alanında ve üniversitede devam ettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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