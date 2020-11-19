YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor

Kocaeli’nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde doyasıya eğlenmeye devam ediyor.Çocuklara verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel zaman geçirebilmesi için Sanat ve Eğlence atölyeleri düzenledi.

Kocaeli’nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde doyasıya eğlenmeye devam ediyor.
Çocuklara verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel zaman geçirebilmesi için Sanat ve Eğlence atölyeleri düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenmeye devam etti. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde şarkılar söyledi, çeşitli tasarımlar yaptı. Çocukların dikkatini en çok Erdoğan ve Selin Cengiz’in Karagöz Atölyesi çekti. Karagöz’ün 500 yıllık geçmişini öğrenen çocuklar, Gölge oyununun her bir karakterini tek tek tanıyıp tasvirlerini inceledi.
‘Zeynep Akyıldız ile sesimi keşfediyorum’ atölyesinde ise çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Hep birlikte notaları öğrenen çocuklar, birlikte şarkılar söyleyip koro çalışması yaptı. Kids Nook Masal Atölyelerinde ise çocuklar masallar dinleyip yastık boyadılar. Masal anahtarlığı ve hayal gözlüğü yapan çocuklar ardından Gökçe Kurt Eliz ile çok keyifli bir masal saati gerçekleştirildi.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için hazırladığı Sanat ve Eğlence atölyeleri yarın sona eriyor. Sanat ve Eğlence atölyelerinin hafta sonu yapılması planlanan etkinlikleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında iptal edildi.

Kocaeli’nde çocuklar eğlenmeye devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:51
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Sahil Eczanesi
Karamursel
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Aydın Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Derince
Pelin Eczanesi
Golcuk
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.