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Kocaeli’nden Şemdinli’ye ‘kardeş belediye’ ziyareti

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden bir heyet, ‘kardeş belediye’ seçtikleri Hakkari’nin Şemdinli Belediyesini ziyaret etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Serkan Ihlamur, Gençlik Eğitim Şube Müdürü Cumhur Aydoğdu, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Köse, Etüt ve Proje Şube Müdürü Ercan Özkan ve Yangın Eğitim Müdürlüğü Sorumlusu Abdullah Gönenç, ‘kardeş belediye’ olarak seçilen Şemdinli Belediyesini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden bir heyet, ‘kardeş belediye’ seçtikleri Hakkari’nin Şemdinli Belediyesini ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Serkan Ihlamur, Gençlik Eğitim Şube Müdürü Cumhur Aydoğdu, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Köse, Etüt ve Proje Şube Müdürü Ercan Özkan ve Yangın Eğitim Müdürlüğü Sorumlusu Abdullah Gönenç, ‘kardeş belediye’ olarak seçilen Şemdinli Belediyesini ziyaret etti. Daire Başkanı Serkan Ihlamur başkanlığındaki heyet, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve personeller tarafından karşılandı. Başkan Saklı, Ihlamur başkanlığındaki heyete belediye çalışmalarının yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Saklı, "Öncelikle bizleri kırmayarak ziyarette bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Belediye olarak projelerimizi sunduk. İnşallah en kısa zamanda şehrimiz için hayırlı haberler alırız" dedi.
Kocaeli heyeti, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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