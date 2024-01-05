Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Fotoğraf Yarışmasında kazananlar belli oldu

İzmit Belediyesi ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV), Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Kocaeli’nin arkeolojik değerlerinin belirlenmesi, tekrar hatırlanması, anıtlaşan mekanların günümüzdeki hallerinin geçmişle karşılaştırılmasının sağlanması ve gelecek için kaynak olması için arşivlerde yerini alması amacıyla düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.

8 OCAKTA ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen yarışmaya toplamda 24 kişi katıldı. Kocaeli’nin arkeolojik değerlerini yansıtan taşınmaz kültürel mirası ve sit alanları fotoğraflarının sahiplerine, 8 Ocak Pazartesi günü saat 16.30’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde ödülleri takdim edilecek. Sanat Galerisinde sergilenecek olan fotoğraflar 12 Ocak tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ÖDÜL KAZANANLAR

Birincilik ödülü "Temizlik Vakti” isimli eseri ile Hasan Zer, ikincilik ödülü "Geçmişten Geleceğe" isimli eseri ile Hüsna Altın, üçüncülük ödülü "Roma Su Kemeri" isimli eseri ile Nurten Koç aldı. Mansiyon ödüllerini ise "Arkeoloji 13" isimli eseri ile Gürsel Egemen Ergin, "Süleymanpaşa Hamamı" isimli eseri ile Hasan Güzel, "Tarihin İzleri" isimli eseri ile Mürsel Tahtacı aldı.

