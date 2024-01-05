YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Fotoğraf Yarışmasında kazananlar belli oldu

Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Fotoğraf Yarışmasında kazananlar belli oldu

05.01.2024 13:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı sebebiyle düzenlediği Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

İzmit Belediyesi ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV), Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Kocaeli’nin arkeolojik değerlerinin belirlenmesi, tekrar hatırlanması, anıtlaşan mekanların günümüzdeki hallerinin geçmişle karşılaştırılmasının sağlanması ve gelecek için kaynak olması için arşivlerde yerini alması amacıyla düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.

8 OCAKTA ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen yarışmaya toplamda 24 kişi katıldı. Kocaeli’nin arkeolojik değerlerini yansıtan taşınmaz kültürel mirası ve sit alanları fotoğraflarının sahiplerine, 8 Ocak Pazartesi günü saat 16.30’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde ödülleri takdim edilecek. Sanat Galerisinde sergilenecek olan fotoğraflar 12 Ocak tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ÖDÜL KAZANANLAR

Birincilik ödülü "Temizlik Vakti” isimli eseri ile Hasan Zer, ikincilik ödülü "Geçmişten Geleceğe" isimli eseri ile Hüsna Altın, üçüncülük ödülü "Roma Su Kemeri" isimli eseri ile Nurten Koç aldı. Mansiyon ödüllerini ise "Arkeoloji 13" isimli eseri ile Gürsel Egemen Ergin, "Süleymanpaşa Hamamı" isimli eseri ile Hasan Güzel, "Tarihin İzleri" isimli eseri ile Mürsel Tahtacı aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:11
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Ari eczanesi
Darica
Şirin eczanesi
Izmit
Yiğit eczanesi
Kartepe
Erdoğan eczanesi
Korfez
Semih eczanesi
Darica
İlayda eczanesi
Cayirova
Özgül eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.