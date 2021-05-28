YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi

Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi

28.05.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenen Kocaelispor, Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu.

Karşılaşmayı 500 kadar taraftar da tribünden takip etti.

Mücadelenin ardından play-off birincisi Kocaelispor, kupasını aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, kupayı takım kaptanı Numan Çürüksu'ya verdi. Koaelisporlu oyuncular kupayla büyük bir sevinç yaşadı.

- Kocaelispor 11 yıl sonra TFF 1. Lig'de

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off hakkı yakalayan Kocaelispor, sırasıyla Ankara Demirspor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi.

Finalde Sakaryaspor'a üstünlük kuran Kocaelispor, 11 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

Tarihinde iki kez Türkiye Kupası'nı kazanan ve Süper Lig'de başarılı dönemler de geçiren Kocaelispor, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'i 29 puanla 17. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü. Bir sonraki sezon 1. Lig'den 2. Lig'e, oradan da 3. Lig'e kadar gerileyen Körfez temsilcisi, 2013-2014 sezonunda ise Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü. 2 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e çıkmayı başaran Kocaelispor, geçen sezon 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldi.

Kocaelispor, TFF 2. Lig'deki bir sezonluk mücadelesinin ardından 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

- Sakaryaspor'un hasreti 10 sezona çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'u ikinci sırada bitirerek play-off'lara kalan Sakaryaspor'un TFF 1. Lig hasreti ise 10 sezona çıktı.

TFF 1. Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Sakaryaspor, Kocaelispor'a mağlup olarak yükselme şansını kullanamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izlediSokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izledi
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret ettiPolonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Kocaelispor

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:19

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.