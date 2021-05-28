Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu.

Karşılaşmayı 500 kadar taraftar da tribünden takip etti.

Mücadelenin ardından play-off birincisi Kocaelispor, kupasını aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, kupayı takım kaptanı Numan Çürüksu'ya verdi. Koaelisporlu oyuncular kupayla büyük bir sevinç yaşadı.

- Kocaelispor 11 yıl sonra TFF 1. Lig'de

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off hakkı yakalayan Kocaelispor, sırasıyla Ankara Demirspor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi.

Finalde Sakaryaspor'a üstünlük kuran Kocaelispor, 11 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.