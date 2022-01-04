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Kocaelispor, Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı

04.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor, Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, stoper Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Çelik'e verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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