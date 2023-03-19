Kocaelispor Pazarspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Kocaelispor Pazarspor maçına hava muhalefeti engeli

Kocaelispor Pazarspor maçı hakkında yazılı açıklamada bulunuldu. Kocaelispor Pazarspor maçı bugün saat 14.00'te oynanacaktı. Fakat karşılaşma, hava muhalefeti nedeniyle Pazarspor’un Kocaeli'ye gelememesinden ötürü Pazartesi gününe ertelendi. İşte Kocaelispor Pazarspor maçına dair bilgiler...

KOCAELİSPOR PAZARSPOR MAÇI ERTELENDİ!

Kocaelispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün 14.00’da Kocaeli Stadyumu’nda Pazarspor’u konuk edecekti. Karşılaşma, Rize ekibi Pazarspor’un hava şartlarından dolayı gelememesi sebebiyle ertelendi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi>:

“19.03.2023 Pazar günü saat 14.00’te Pazarspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Pazarspor, elverişsiz hava şartlarından dolayı şehrimize gelememiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüz ve Pazarspor arasında yapılan görüşmelerde müsabakanın 20.03.2023 Pazartesi günü saat 19.00’da oynanması hususunda ortak mutabakata varmıştır"

ERTELENEN KOCAELİSPOR PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Pazarspor maçının 20 Mart 2023 Pazartesi akşamı 20.00’de oynanması konusunda kulüpler ve TFF arasında anlaşma sağlandı.

KOCAELİSPOR PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Pazarspor maçı Fuchs Sports TR'den canlı olarak izlenebilecek.

