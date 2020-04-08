YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı

Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında deniz yoluyla kente giriş ve çıkışları yasakladı.

Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, deniz yoluyla Kocaeli'ye giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ayrıca, Kocaeli dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinde çalışan personelin, tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmesine izin verilmeyecek. Kentten başka şehirlere gidecek balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacak.

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, 20 metreden küçük tüm temasları İzmit Körfezi'ne giriş ve çıkışlarında sorgulayarak ilgili kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne iaşe, ibate ve hijyen malzeme desteğinde bulunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Pandemi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:07
İkindi
16:45
Akşam
19:39
Yatsı
21:02

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Deniz Eczanesi
Karamursel
Fatih Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Alkan Eczanesi
Kandira
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Yaşam Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı

İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.