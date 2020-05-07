YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kocaispir: "Basınımıza her zaman destek oluyoruz"

Kocaispir: "Basınımıza her zaman destek oluyoruz"

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kamuoyunu aydınlatan basının ayakta kalmasının çok önemli olduğunu ifade ederek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kamuoyunu aydınlatan basının ayakta kalmasının çok önemli olduğunu ifade ederek. "İmkanlar ölçüsünde her zaman destek oluyoruz" dedi.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve günlük çıkan gazetelerin imtiyaz sahipleri Başkan Kocaispir’i ziyaret ettiler.
Ziyarette gazetecilerin zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalıştığını belirten ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, "Özellikle yaşanan salgın hastalık nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte basınımıza ilk destek, ilk adım Yüreğir Belediyesi’nden geldi. Bu destek can suyu oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden sona diğer başkanlarımızla da görüştük sağ olsunlar onlar da ’merak etmeyin, biz de varız’ diyerek destek olacaklarını ifade ettiler. Gün dayanışma günü. Biz bu desteklerin sürekli hale gelmesini talep ediyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, "Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimini bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Gazetecilik zor ve meşakkatli bir iş. Gerçeklerden, doğru bilgiden sapmadan görevini layıkıyla yapan bütün basın mensuplarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatan basınımızın ayakta kalması çok önemli. İmkanlar ölçüsünde her zaman destek oluyoruz. Basınımızı destekleme konusunda duyarlı davranıyoruz. Küresel salgın sürecinde de biliyorsunuz öncülük ettik. Basınımızın sıkıntıya düşmesini asla istemeyiz. Yine yapılması gerekenler noktasında arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaparız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Adana Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bilge Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Neslihan Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı

Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.