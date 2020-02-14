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Kocaispir, Sevgililer Günü’nde nikah kıydı

ADANA HABERLERİ  | 14.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü evlilik tarihi olarak belirleyerek nikah akdi randevusu alan çiftlerle dolup taştı.

Yüreğir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü evlilik tarihi olarak belirleyerek nikah akdi randevusu alan çiftlerle dolup taştı. Günde ortalama 9 nikahın kıyıldığı Yüreğir’de 14 Şubat’ta bu sayı 24’e yükseldi.
14 Şubat Cuma günü Yüreğir Belediyesi’nden Sevgililer Günü için randevu alan 24 çiftin nikahı kıyıldı. Evliliğe bu çok özel günde adım atan çiftlerden dokuzunun nikahı ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından kıyıldı. Başkan Kocaispir, ilk olarak 14 Şubat günü 10.30’da nikah randevusu alan ve aynı zamanda doğum günü olan 24 yaşındaki Fadime Canpolat ile 28 yaşındaki Tolga Yiğittaş çiftinin nikahlarını kıydı.
Büyük bir heyecan yaşayan Fadime ve Tolga’ya ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaispir, 14 Şubat gibi özel bir gününün kendilerine şans getirmesini dileyerek, çiftlere evliliklerini sevgi ve saygı içerisinde yürütmeleri konusunda öğütler de verdi.
Sırasıyla 8 çiftin daha nikahını kıyan Başkan Kocaispir, “Hayatlarını birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Bugün Sevgililer Günü ancak, sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin” dedi.
Başkan Kocaispir nikâh cüzdanlarını hanımlara takdim ederken eşi Raziye Kocaispir ile birlikte çiftelere, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün anlamı nedeniyle gül ve fincan takımı hediye etti.

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