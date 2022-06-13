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Koçak Gold, Moda Tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı ile yaz düğünleri için kombinler hazırladı

13.06.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçak Gold Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Koçak: - "İş birliğimiz düğün sezonu için yeni bir trend oluşturacak"

İSTANBUL (AA) - Koçak Gold, Moda Tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı ile bir araya gelerek yaz düğünlerine ilham verecek kombinler hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan kombinler, model Tara De Vries ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan çekimin ardından moda dünyasının beğenisine sunuldu.

Çekim arasında düzenlenen basın gösterimine Koçak Gold Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Koçak, Moda Tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı ve Tara De Vries katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçak Gold Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Koçak, iş birliğinin düğün sezonu için yeni bir trend oluşturacağını belirtti.

Modellerin tasarımında, markizden damlaya kadar birçok farklı tarzda büyük taş pırlantaların tercih edildiğini aktaran Koçak, Koçak Gold'un geniş ürün yelpazesinin düğün mücevheri alışverişinde büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Koçak, "Gelinliğe göre takı seçimlerinin belirleyici unsuru tabii ki bütçe. Koçak'ın geniş ürün yelpazesinde her bütçeye uygun takı mevcut. Genelde düğün sonrası organizasyonlar için daha naif takılar tercih edilse de iri taşlar giderek popüler hale gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Moda Tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı ise pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte organizasyon davetlerinin arttığını belirterek, "Daha kabarık ve gösterişli gelinlikler geçen seneye göre revaçta. Gelinler, artık basenleri gizleyen özel kesim modelleri alıyor. Çekim sırasında oluşturulan koleksiyonda; evden çıkış, düğün ve after party'e özel gelinlikler tercih edildi. Sergilenen gelinliklere, Koçak'ın iri taşlar kullanılarak hazırlanan özel tasarım 6 mücevheri eşlik etti." değerlendirmesinde bulundu.

Model Tara De Vries de oldukça heyecanlı olduğunu, ilk defa gelinlik giydiğini aktararak, bunun harika bir iş birliği olduğunu kaydetti.

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