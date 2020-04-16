Koçarlı Belediyesinden miniklere 23 Nisan çağrısı

Koçarlı Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle iptal olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Belediye Sosyal Medya hesaplarına taşıdı.

Yayınladığı duyuru ile 23 Nisan Konulu şiir veya şarkılarını video olarak gönderen çocukların, Sosyal medya sayfasında binlerce kişinin izlenimine sunulacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada; "Salgın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamamıza engel olamaz. Çocuklarımızı bu anlamlı günlerinde bir nebze heyecanlandırmak istedik. Bu sebeple okul sıralarında okuyamadıkları şiirlerini ve şarkılarını bize göndersinler sayfamızda binlerce kişiye ulaştıralım. 23 Nisan günü için yine Belediye olarak minik sürprizlerimiz olacak. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

