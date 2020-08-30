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Koçarlı’nın yeni markası; Dedeköy Üretici Köy Pazarı

AYDIN HABERLERİ  | 30.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi’nde her Pazar günü kurulan ’Dedeköy Üretici Köy Pazarı’ Çakırbeyli Pazarı’nda olduğu gibi tek tip tezgah ve çadır düzeni ile ilçenin yeni markası olmaya hazırlanıyor.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi’nde her Pazar günü kurulan ’Dedeköy Üretici Köy Pazarı’ Çakırbeyli Pazarı’nda olduğu gibi tek tip tezgah ve çadır düzeni ile ilçenin yeni markası olmaya hazırlanıyor. Üreticiden tüketiciye kaliteli ürün sunan üretici köy pazarı hijyen standartlarına uygun hizmet anlayışı ile de vatandaştan tam not aldı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın yeni pazar düzenlemesi ve mahalle içerisinde bulunan tarihi cami, Bilal Dede Türbesi ile tarihi bir derinliğe sahip Dedeköy Mahallesi, gerek pazarı gerekse tarihi dokusuyla vatandaşların ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Milliyetçi Hareket Partisi Koçarlı İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş ve meclis üyeleri ile birlikte Dedeköy Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nasuh Abalı ve Düşünce Eksen Derneği Kurucu Başkanı Muharrem Demirbilek, pazar yerinin halka tanıtımı ve markalaşma noktasında yeniden düzenlemesini sağlayan Başkan Kaplan’a teşekkür ederek plaket takdim ettiler.
Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a teşekkür eden Dedeköy Mahalle Muhtarı Müfit Tülüoğlu da vatandaşları Dedeköy Mahallesi’nin tarihi güzelliklerini ve pazarını görmeye davet etti.
Tarihi derinliğe sahip Dedeköy Mahallesi’nin, gerek Adnan Menderes Kent Ormanı’na ve gerekse paraşüt pistine yakınlığı sebebiyle ilçenin yeni markası olacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Hijyen standartlarına uygun tek tip pazar düzenlemesi ile pazarın kaliteli hizmeti vatandaşlarımıza sunacak. Belediye başkanı olarak ilçemizde yapılan her çalışmanın destekçisiyim. Marka ilçe olma yolunda ilçemize yeni bir marka daha kazandırdık. Tüm vatandaşlarımızı Dedeköy Üretici Köy Pazarı’na davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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