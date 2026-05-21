SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Suudi Arabistan’da Teknik Direktörlüğünü Jorge Jesus’un yaptığı Al Nassr, Pro Lig’de Damac’ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada 2 kez fileleri sarsan Cristiano Ronaldo ise bu ligde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Suudi Arabistan Pro Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Riyad derbisinde 90+8’de yediği golle şampiyonluğu son haftaya bırakan Al Nassr, Damac FC’yi konuk etti. Al-Awwal Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi 34. dakikada Sadio Mane’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen maçın 52. dakikasında Kingsley Coman sağ kanattan getirdiği topla ceza yayına ilerledi ve yaptığı vuruşla farkı 2’ye çıkardı. Konuk ekip VAR kontrolüyle kazandığı penaltıda 58’de skoru 2-1’e getirse de Al Nassr, 63. dakikada golü buldu. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristiano Ronaldo, dar açıdan topu filelere gönderdi. Maçın 81. dakikasında Ronaldo, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Jorge Jesus’un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 86’ya yükselten sarı-mavililer şampiyonluğunu ilan etti.

AL HİLAL, NAMAĞLUP 2. OLDU

Aynı saatle başlayan ve şampiyonluk yarışı veren Al Hilal, Al Fayha’yı deplasmanda yenerek 84 puanla sezonu ikinci bitirdi. İtalyan teknik adam Simone Inzaghi’nin çalıştırdığı ve milli futbolcu Yusuf Akçiçek’in de formasını giydiği Al Hilal, sezonu namağlup tamamladı. Bu süreçte 25 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

JORGE JESUS, SON 3 YILDA 2. KEZ ŞAMPİYON

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Teknik adamlık kariyerinde 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi de çalıştıran Jorge Jesus, 2024 yılında Al Hilal ile elde ettiği şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan’da 2 farklı takımla şampiyonluk yaşadı. Jesus, Temmuz 2025’te geldiği Al Nassr’ı ilk sezonunda şampiyon yaptı.

AL NASSR’IN LİGDE 11. ŞAMPİYONLUĞU

Son yıllarda yapılan yatırımlar, yıldız futbolcu transferleriyle dikkat çeken Al Nassr, 6 sezon sonra Pro Lig’in en büyüğü oldu. Riyad ekibi, 2018-2019 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından mutlu sona ulaştı. Cristiano Ronaldo başta olmak üzere kadroda bulunan Sadio Mane, Joao Felix, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman gibi yıldız futbolcular da Al Nassr’da ilk şampiyonluklarını elde etti.
Al Nassr, tarihinde 11. lig şampiyonluğunu kazandı. Suudi Arabistan Ligi’nde Al Hilal 21 şampiyonlukla zirvede yer alırken, Al Ittihad’ın 14, Al Ahli’nin 9 şampiyonluğu bulunuyor.

RONALDO, ARABİSTAN’DA DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı 2

Cristiano Ronaldo, bireysel ve kulüp başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibine imza atan Ronaldo, Pro Lig’de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bu takımda ilk kupasını 12 Ağustos 2023’te Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde almıştı. 41 yaşındaki futbolcu kariyerinde Manchester United (İngiltere Premier Lig), Real Madrid (İspanya La Liga), Juventus’un (İtalya Serie A) ardından Al Nassr ile de lig şampiyonluğuna ulaştı. Cristiano Ronaldo, bu sezon ligde 30 maçta 28 gole imza attı.
41 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde bugüne kadar 129 gole imza atarken, kariyerinin 973. golünü de şampiyon olduğu mücadelede ulaştı.

EN GOLCÜ RONALDO

Al Nassr bu sezon ligde oynadığı 34 maçta rakip filelere 91 gol gönderirken, kalesinde 28 gol gördü. Bu süreçte Cristiano Ronaldo 28 golle takımının en golcü ismi oldu. Vatandaşı Joao Felix 20 gol, 13 asistle ön plana çıkarken, Kingsley Coman 10 gol, 10 asist, Sadio Mane de 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Shakhtar hocası Arda Turan'dan flaş Beşiktaş sözleriShakhtar hocası Arda Turan'dan flaş Beşiktaş sözleri
Dursun Özbek'ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleriDursun Özbek'ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleri
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan al nassr
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.