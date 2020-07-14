YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan Belediyesi’nden küçük dostlar için büyük hassasiyet

Kocasinan Belediyesi’nden küçük dostlar için büyük hassasiyet

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde bir yandan sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan ise sıcaktan bunalan küçük dostlar su ile serinletiliyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde bir yandan sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan ise sıcaktan bunalan küçük dostlar su ile serinletiliyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi. Sosyal belediyeciliğin her alanında belediyenin şefkat elini yansıttıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Diğer canlıları unutmuyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz.”
Doğaya ve çevreye değer veren Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Belirli zaman diliminde mama ve su bırakılan sokak hayvanları beslenme noktalarının sayesinde küçük dostlar, sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Ayrıca ekipler tarafından sıcaktan bunalan küçük dostlar suyla serinletiliyor. Böylelikle çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşların takdirini kazanıyor.
Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya 0 (352) 222 70 00 nolu telefon numarasını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:18
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:10
Yatsı
21:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.