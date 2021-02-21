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Kocasinan Belediyesi’nden sokak hayvanları için seferberlik

21.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Kocasinan Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve zorlu kış şartları nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları ve diğer canlılar için yemleme çalışması yaptı.

Kocasinan Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve zorlu kış şartları nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları ve diğer canlılar için yemleme çalışması yaptı. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle her zaman her şartta küçük dostlarımızın yanındayız.” dedi.
Sosyal belediyecilikle belediyenin şefkat yüzünü her alanda yansıttıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Peygamber Efendimiz, ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz’ buyurmuştur. Bu sebepledir ki, eşref-i mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ile doğadaki diğer canlıların su ve mama ihtiyacını karşılıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile şehrimizin güzelliklerine hep birlikte sahip çıkalım.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta sonu sokak hayvanları ve diğer canlılar için yemleme çalışması yaptı. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan besleme noktalarının üst kısmında kuşlar, alt kısmında ise köpek ve kediler için mama ile su bölmeleri bulunuyor. Çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla hayvan severlerin büyük takdirini kazanıyor.

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