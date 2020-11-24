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Kocasinan Belediyesi’nden vergi mesaisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta içi 23-24-25-26-27 Kasım Cuma günü saat 19:30’a kadar, hafta sonu ise 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü saat 10:00 ile 17:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları (ebelediye.kocasinan.bel.tr), internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz.

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.
Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta içi 23-24-25-26-27 Kasım Cuma günü saat 19:30’a kadar, hafta sonu ise 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü saat 10:00 ile 17:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.
Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları (ebelediye.kocasinan.bel.tr), internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum.” diye noktaladı.

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