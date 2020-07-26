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Kocasinan Kurban Tatbikatı Yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Modern kurban kesim yeriyle Kayseri’de tek, Türkiye’de örnek olan Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına 350 personel ve 83 kasabın görevli olduğu Oymaağaç Mahallesi’ndeki kurban kesim ve satış yerinde deneme kesimi gerçekleştirdi.

Modern kurban kesim yeriyle Kayseri’de tek, Türkiye’de örnek olan Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına 350 personel ve 83 kasabın görevli olduğu Oymaağaç Mahallesi’ndeki kurban kesim ve satış yerinde deneme kesimi gerçekleştirdi. “Kurban Bayramı’nda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına hazırlıklarımızı kurban kesimi denemesiyle sonlandırdık” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimin, sağlıklı bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için her türlü tedbirleri almış bulunmaktayız.” dedi.
Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Oymaağaç Mahallesi’ndeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olması dolasıyla vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini rahat, hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Oymaağaç bölgesinde hazırlamış olduğumuz kurban kesim ve satış alanında her şey hazır. Kurban kesimlerinin yapılabilmesi için hazırlamış olduğumuz büyükbaş için 3 adet, küçükbaş için de 2 adet olmak üzere mobil kesimhanelerde gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Oymaağaç Mahallesi başta olmak üzere 12 farklı noktada kesim hizmeti vereceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak her türlü temizlik hizmeti ve yapılması gereken diğer hizmetleri kesintisiz sürdüreceğiz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.”
Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “ Ayrıca bayram boyunca kesintisiz hizmetin yanı sıra herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için özel bir ekip kurduk. 2 ayrı ekip olarak toplam 6 kişiden oluşan ‘Kocasinan Kurban Timi’, bayram boyunca hizmet verecek. Bayram boyunca herhangi bir nedenle kurbanlıklarını kaçıranlar 0(352) 222 70 00 numaralı telefon numarasından belediyeye ulaşabiliyor. Ekiplerimiz profesyonel şekilde anında olaya müdahale ederek kurbanlığı etkisiz hale getirecektir ve sahibine teslim edecektir. Bütün gayretimiz hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” diyerek noktaladı.

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