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Kocasinan Meclisi, huzur hakkını depremzedelere bağışladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, aldıkları ortak kararla Şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.

Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, aldıkları ortak kararla Şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca meclis üyeleri aldıkları ortak kararla Şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.
Meclis öncesi Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Kayseri’de yapımı devam eden Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi hakkında bilgiler verdi. Ardından gündemde bulunan 16 madde görüşüldü. Kocasinan Belediye Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “İdlib kırsalında rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Hain saldırıyı yapanlara gerekli cevaplar misliyle verilmektedir. Rabbim, ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Ayrıca Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Mevla’m rahmet eylesin. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar versin. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun” diye konuştu.
Meclis toplantısında Kötügöller, Cırgalan, Oymaağaç, Oruçreis, Şeker, Erkilet ve Fevziçakmak mahallelerinin imar planlarıyla ilgili konular görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, tevhid işlemi sonucu oluşan Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 9126 ada, 4 parseldeki taşınmazın belediyeye ait hissenin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı adına tahsis talebi de oy birliğiyle kabul edildi.
Örnek bir dayanışma sergileyerek birlik mesajları veren meclis üyeleri, belediye hizmet binasında asılı bulunan Türk Bayrağı önünde objektiflere poz vererek Mehmetçiğe desteklerini iletti.

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Kocasinan
Mesut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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