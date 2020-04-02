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  4. Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur:

Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur:

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da bekleyiş devam ediyor.Korona virüs nedeniyle profesyonel takımlarda olduğu gibi amatör takımlar da müsabakalara çıkamıyor.

Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur:

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da bekleyiş devam ediyor.
Korona virüs nedeniyle profesyonel takımlarda olduğu gibi amatör takımlar da müsabakalara çıkamıyor. Kayseri Kocasinan Ülküspor da, liglerin tekrar başlayacağı günü bekleyen ekiplerden. Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin bitimine 4 hafta kala 29 puanla 8.sırada yer alan Kocasinan Ülküspor, liglerin oynanıp oynanmayacağı konusundaki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.
Kocasinan Ülküspor antrenörü İbrahim Sungur “Malum dünya korana virüs salgınıyla çalkalanıyor ve ölümler oluyor. Bütün ülkeler bu konuda önlemler alıyor ve virüs dünya geneline yayıldı. Maalesef bizim ülkemizde de korana virüs vakaları ve ölümleri olmakta ancak bu konuda diğer ülkelere bakarak devlet olarak ve ulus olarak iyi durumdayız. Dünyada sadece futbol değil bütün spor faaliyetleri ve organizasyonları iptal olmuşken bizim ülkemizde de ertelenmesi en doğru karardı. Spor bakanımızın, Kulüpler Birliği ve futbol dahil diğer branş başkanlarımız aldığı karar doğrudur. Önce sağlık. İnşallah en kısa zamanda bu virüs biter ve çok sevdiğimiz futbol ve diğer branşlar devam eder. Allah, devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun” dedi.

Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur:

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Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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