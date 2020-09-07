Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da 2020-2021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.

Yeni sezon çalışmalarına ilerleyen günlerde start verecek olan Süper Amatör Küme’de başarılı olmak istiyor. Mavi-Beyazlılarda geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Derviş Kilci’nin yönetimi kurulu üyeleri belli oldu. Yapılan toplantı sonrası görev yapıldı.

İşte Kocasinan Ülküspor’un yeni yönetimi;

Başkan - Derviş Kilci

Başkan Vekili - Ali Selimoğlu

Genel Kaptan - Seyit İlhan

Futbol Şube Sorumlusu - İnan Sungur

Kulüp Müdürü - Sadık Satılmış

Kulüp Sağlık İşleri-Başkan Yardımcısı - Dr.Cem Boztosun

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Yasin Akkaş

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Selami Atmaca

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Kerim Bilgin



