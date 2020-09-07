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Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da 2020-2021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.Yeni sezon çalışmalarına ilerleyen günlerde start verecek olan Süper Amatör Küme’de başarılı olmak istiyor.

Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da 2020-2021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.
Yeni sezon çalışmalarına ilerleyen günlerde start verecek olan Süper Amatör Küme’de başarılı olmak istiyor. Mavi-Beyazlılarda geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Derviş Kilci’nin yönetimi kurulu üyeleri belli oldu. Yapılan toplantı sonrası görev yapıldı.
İşte Kocasinan Ülküspor’un yeni yönetimi;
Başkan - Derviş Kilci
Başkan Vekili - Ali Selimoğlu
Genel Kaptan - Seyit İlhan
Futbol Şube Sorumlusu - İnan Sungur
Kulüp Müdürü - Sadık Satılmış
Kulüp Sağlık İşleri-Başkan Yardımcısı - Dr.Cem Boztosun
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Yasin Akkaş
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Selami Atmaca
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Kerim Bilgin

Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu

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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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